Il vicecapogruppo dei deputati di Fratelli d’Italia, Manlio Messina, minimizza la sconfitta in Sardegna e afferma: “Non è una sconfitta della Meloni”. Eppure la querelle interna al centrodestra per scegliere il candidato, che ha visto contrapporsi il presidente del Consiglio ed il leader della Lega Salvini, sui nomi di Solinas e Truzzu, di certo non ha giovato. Ma Messina ricorda come la regola interna alla coalizione del centrodestra di ricandidare i presidente di Regione uscenti “furono altri partiti della coalizione a rompere questa regola in Sicilia un anno e mezzo fa eppure si è vinto. Truzzu – spiega Messina – anche in base ai sondaggi era il candidato migliore ”. Dunque quali le ragioni della sconfitta? “Non è una debacle, hanno vinto per poche migliaia di voti, quindi tutta questa grande vittoria non c’è ed il nostro candidato ha comunque fatto un’ottima figura”. E sull’Abruzzo è ottimista. “Difficile che lì perdiamo”.