Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno pubblicato due video sui social per festeggiare la vittoria di Alessandra Todde alle elezioni regionali in Sardegna. “La sua straordinaria vittoria è una bellissima notizia per la Sardegna e per l’Italia – ha detto Fratoianni – ci conferma che ci stiamo consolidando e crescendo, e che siamo determinanti per battere la destra”.

“Ora – ha aggiunto Bonelli – uniti per liberare l’Italia da una destra che sta demolendo diritti sociali e ambientali e la costituzione della Repubblica italiana”.