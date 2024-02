139 sezioni scrutinate su 1844 alle 13 e 40. Dalle ore 7 di questa mattina sono cominciate le operazioni di scrutinio delle schede elettorali per le regionali in Sardegna che dovranno concludersi entro e non oltre le 19 (cioè entro 12 ore). Ma lo spoglio procede a rilento: dopo più di 6 ore dall’inizio delle operazioni elettorali, solo il 5% delle sezioni sono state scrutinate, rendendo probabile il rischio “tagliola”, cioè il sigillo delle schede non scrutinate. E un’attesa di settimane per avere il risultato delle elezioni e per permettere al vincitore o alla vincitrice di salire in carica, proprio come per le Regionali del 2019. Vediamo perché.

La Legge elettorale sarda – determinata con una legge statutaria regionale e già applicata nel 2019 – prevede che, se in alcune sezioni lo scrutinio non verrà completato entro la scadenza delle 19, i plichi con tutte le schede e i registri verranno sigillati e portati ai tribunali delle circoscrizioni territoriali, che termineranno le operazioni, verificheranno tutti i risultati e trasmetteranno i verbali alla Corte d’appello di Cagliari. Allungando sensibilmente i tempi per la proclamazione di governatore e consiglieri regionali.

Nelle scorse Regionali, dopo lo sforamento delle 12 ore, il testimone passò ai tribunali e ci volle quasi un mese per la proclamazione ufficiale dei 60 consiglieri regionali eletti e del Presidente. Allora i motivi indicati furono le modalità di comunicazione dei risultati e le modalità dello spoglio. Per quanto riguarda le modalità di comunicazione, già nel 2019 la Regione Sardegna spiegò che i risultati del voto arrivavano all’ufficio elettorale in maniera aggregata: gli uffici, cioè, non ricevevano le cifre da ogni singola sezione appena questa terminava il suo scrutinio. Ma si dovevano attendere le conclusioni delle operazioni in altre sezioni. Ma anche le modalità di spoglio influiscono: il voto disgiunto infatti, e cioè la possibilità di esprimere la preferenza per una lista e per un candidato presidente non collegati tra loro, può causare rallentamenti nello spoglio.