“Il clima di repressione ha superato nettamente il limite. Il governo invece di assumersi le proprie responsabilità, lavora per strumentalizzare le situazioni per aumentare un clima di tensione politica che non fa bene”. Sono le parole di Elly Schlein a un evento del Pd in Lombardia, che ha commentato quanto successo a Pisa, con le manganellate della polizia a giovani studenti, e sotto le sedi Rai in diverse città italiane. “La nota di Fratelli d’Italia contiene dichiarazioni gravi e inaccettabili”.