Il calcio in francese è in ansia per le condizioni di Alberth Elis: l’attaccante 28enne del Bordeaux si trova in coma farmacologico, dopo un durissimo scontro di gioco con il difensore Donatien Gomis. L’incidente è avvenuto dopo soli 34 secondi dal fischio d’inizio del match di Ligue 2 tra Bordeaux e Guingamp al Matmut-Atlantique. Il 28enne honduregno ha subito un trauma cranico: portato d’urgenza all’ospedale Pellegrin di Bordeaux con forti dolori alla testa, durante la notte è stato sottoposto a un intervento chirurgico. I medici hanno quindi deciso di mettere Elis in “un coma artificiale protettivo”, si legge in una nota nel club.

L’attaccante del Bordeaux è stato colpito alla testa e, pur restando cosciente, ha ricevuto cure mediche in campo per circa 8 minuti prima di essere trasportato in ospedale. La partita è poi proseguita e i padroni di casa hanno vinto 1-0 con un gol di Vipotnik al 40esimo. Il compagno di squadra Gaetan Weissbeck ha dichiarato: “Dedichiamo la vittoria a Elis”. Numerosi messaggi di sostegno per Elis sono arrivati sui social da parte di altri calciatori francesi, incluso quello di Kylian Mbappé: “Tutti i miei pensieri positivi vanno ad Alberh Elis”, ha scritto la stella del Psg.

Attualmente, c’è molta preoccupazione per le condizioni di Elis. “Seguiremo nei prossimi giorni l’evoluzione del suo stato di salute in ospedale”, ha scritto il Bordeaux in un comunicato. Gérard Lopez, presidente del club, ha dichiarato: “Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno dimostrato il loro sostegno ad Alberth e alle persone a lui vicine, in particolare i club di tutta la Francia. Le loro parole scaldano i nostri cuori e sono una grande forza nella lotta che Alberth sta portando avanti”. Il comunicato poi conclude: “Il club e tutti i suoi dipendenti esprimono il loro pieno sostegno alla sua famiglia e ai suoi cari durante questa terribile prova“.