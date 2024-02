Elly Schlein e Beppe Grillo rilanciano sulla liberalizzazione della cannabis dopo che Berlino ha varato un provvedimento che la legalizza dalla prossima primavera. La segretaria del Pd parlando all’evento “Per gli Stati uniti d’Europa”, organizzato a Roma da Più Europa, ha chiesto: “Battiamoci insieme per il matrimonio egualitario e per la legalizzazione della cannabis, approvata anche in Germania, sono battaglie importanti”. Intanto il garante del M5s su X scrive: “Il parlamento tedesco ha approvato la legalizzazione della cannabis e la sua coltivazione ad uso ricreativo. E noi stiamo a guardare”. La presidente di Meglio legale Antonella Soldo, il segretario di Radicali Italiani Matteo Hallissey, il tesoriere Filippo Blengino, il segretario di +Europa Riccardo Magi e Marco Perduca hanno manifestato davanti alla Camera, sulla cui facciata hanno proiettato immagini di una foglia di marijuana, per denunciare l’inattività del parlamento italiano: sono stati “fermati e identificati dalla polizia”, fanno sapere in una nota. “Tempi bui per la democrazia“.

Dalla maggioranza arriva ovviamente un no. Più sfumato quello del segretario di Forza Italia Antonio Tajani, che replicando a Schlein ha detto di avere “qualche dubbio sull’idea che si debba legalizzare la cannabis” aggiungendo di non essersi “mai fatto una canna in vita mia”, tranchant quello del capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri: “È un’assurdità sostenere la legalizzazione. Tutte le droghe fanno male e chi sostiene il contrario diffonde bugie e menzogne perché, a differenza di quanto qualcuno voglia far credere, distruggono la vita e incoraggiano la criminalità. Grillo, la Schlein e tutti i loro sodali si dovrebbero vergognare per le loro affermazioni. Evidentemente le opposizioni preferiscono dare le droghe ai ragazzi piuttosto che favorire la vita, la prevenzione ed il recupero. Noi continueremo fermamente a tutelare e sostenere una politica che contrasti qualsiasi uso di droga e ci batteremo affinché, soprattutto i giovani ragazzi, non cadano nel gorgo della droga che, se lo mettano bene in testa, non verrà mai legalizzata in Italia”.