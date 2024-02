Presa dalla rabbia per essere stata licenziata, ha distrutto il duty free dell’aeroporto e colpito un’impiegata che cercava di fermarla. È quanto è successo nell’aeroporto di Fiumicino dove la donna, una hostess francese della compagnia aerea Avion Express, aveva saputo da pochi minuti che non le avrebbero rinnovato il contratto a tempo determinato. Presa dalla rabbia ha deciso di sfogarla sulla prima cosa che le è arrivata a tiro: decine di bottiglie di vino e superalcolici per un valore di circa 1500 euro. È entrata nel duty free di fronte al passaggio dei passeggeri, si è diretta allo scaffale dove erano esposte una decina di bottiglie di vino e superalcolici e le ha scaraventate tutte a terra, spargendo vetri e alcol per tutto il locale.

Il tutto è successo all’improvviso, di fronte a tutti i passeggeri che stavano passando all’interno del duty free per raggiungere gli imbarchi. La situazione poteva degenerare ulteriormente perché la donna continuava a urlare senza che nessuno riuscisse a fermarla e solo per un caso fortunato nessun passeggero è stato colpito dalle schegge di vetro o dalle bottiglie.

Dopo pochi minuti è intervenuta la polizia di frontiera, che la bloccato la ragazza, l’hanno denunciata per danneggiamento e danni e hanno transennato l’area.