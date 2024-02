Anche a Firenze, dopo Pisa, si sono verificate tensioni durante la manifestazione pro Palestina. La polizia ha caricato lavoratori del sindacati di base, studenti e comunità palestinese in corteo quando i manifestanti hanno provato a raggiungere il consolato americano.

Il corteo è partito da piazza Santissima Annunziata per raggiungere, sfilando per il centro, piazza Ognissanti e ha poi proseguito il percorso sul lungarno verso il consolato. A poche decine di metri era presente lo sbarramento delle forze dell’ordine e quando i manifestanti hanno provato ad avanzare sono partite alcune cariche di alleggerimento. Il corteo ha poi fatto ritorno in piazza Ognissanti per gli interventi finali.

“Non ci fermeremo davanti alle manganellate a chi scende in piazza, non ci fermeremo davanti alla censura televisiva, continueremo a lottare e scioperare fino alla vittoria per il cessate il fuoco e la fine del genocidio in corso”, ha scritto sui social il sindacato SiCobas pubblicando il video di quanto accaduto.