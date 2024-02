Un carabiniere in pensione si è barricato in casa a Pavullo, nell’Appennino modenese, e con lui c’è la moglie. L’uomo, 70enne, aveva fatto un gesto simile il 26 dicembre 2022, quando si era arreso dopo una lunga trattativa con le forze dell’ordine. Sul posto sono presenti i colleghi dell’Arma e gli agenti della polizia. Non sono chiari i motivi del gesto.

Non è chiaro se l’uomo sia armato. Il 70enne ha avuto negli ultimi tempi problemi di depressione per cui era stato seguito. Le operazioni di mediazione sono in corso per convincere il carabiniere in pensione a desistere dai suoi propositi e liberare la donna. Le forze dell’ordine hanno provveduto a chiudere al transito via Liguria, dove si trova l’appartamento della coppia.

Articolo in aggiornamento…