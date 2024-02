Partito democratico i motivi di frizione sono stati diversi, a partire dal tema della pace. Quando si balbetta o non si votano emendamenti del gruppo The Greens o di The Left sul ‘cessate il fuoco’ a Gaza per me è un problema politico”. A rivendicarlo l’europarlamentare uscente Massimiliano Smeriglio, nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati, in cui ha annunciato la sua candidatura con Alleanza Verdi e Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, dopo la rottura con i dem e le polemiche per la “Con ili motivi di frizione sono stati diversi, a partire dal tema della. Quando si balbetta o non si votano emendamenti del gruppoo disul ‘cessate il fuoco’ a Gaza per me è un problema politico”. A rivendicarlo l’europarlamentare uscente, nel corso di una conferenza stampa alla Camera dei deputati, in cui ha annunciato la sua candidatura condidopo la rottura con i dem e le polemiche per la “direzione politica chiusa e incerta ” rivolta ai vertici del Nazareno.

Alle prossime Europee, considerato anche il voto proporzionale, sui temi della pace, dell’ambiente e non solo, la competizione a sinistra non mancherà: dai dem al M5s, passando per Avs e la nascente lista “Pace terra e dignità” di Michele Santoro (se riuscirà a raccogliere le firme). “Qui in Alleanza Verdi Sinistra mi sento a casa, anche perché c’è una coerenza che a volte manca altrove. Sono certo, per esempio, che Bonelli e Fratoianni non sbaglierebbero una battuta su Trump”, punge Smeriglio, rivolto verso Conte e il M5s.

“La guerra cambia il dibattito – ha continuato Smeriglio – , non vale tanto solo per il Pd, quanto per l’Europa. Se l’Europa continuerà a mantenere un’agenda subordinata all’agenda atlantica e non comunitaria, secondo me sarà un errore. I nazionalisti vogliono un’Europa minima, limitata al Consiglio europeo. “Noi progressisti, democratici – è il suo appello – dovremmo lavorare di più per un’Europa agente di pace, di un negoziato diplomatico. Ma questa cosa non sta avvenendo”. E ancora: “Contro una destra guerrafondaia, fossile, razzista, omofobica, autoritaria, noi dobbiamo costruire un’agenda non temperata, ma alternativa”.



Bonelli e Fratoianni annunciano “ancora sorprese” sul fronte delle candidature, anticipando per la prossima settimana un’altra conferenza: “Il nostro obiettivo sarà portare una grande pattuglia di eurodeputati che facciano della giustizia sociale e climatica e della pace la propria priorità”, spiegano.