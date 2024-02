“Il terzo mandato? In Campania si può fare”. Il governatore campano Vincenzo De Luca interviene sul dibattito in corso in Parlamento nel corso della diretta Facebook del venerdì. “Tra le tante stupidaggini di questi giorni – ha detto – c’è anche il dibattito sul terzo mandato. Volevo chiarire che la Campania è del tutto indifferente, il terzo mandato lo può fare tranquillamente non avendo recepito la legge nazionale sui due mandati. Ecco perché assistiamo da osservatori a questo bel dibattito totalmente demenziale. La sostanza del dibattito – ha osservato De Luca – è che tutti i nominati che sono nelle aule parlamentari hanno paura del voto libero dei cittadini, è sconcertante. Se uno è un imbecille e se ne deve andare lo devono decidere i cittadini”.

“Noi siamo completamente indifferenti a questa discussione – ha ribadito De Luca – spettatori indifferenti, siamo in fase zen, ci limitiamo solo a rilevare che tra le tante idiozie di questo Paese c’è anche questa sul dibattito sul terzo mandato, cioè sul diritto dei cittadini di scegliere da chi essere governati”.