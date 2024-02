Meglio Legale e le realtà che promuovono la proposta di legge popolare “Io Coltivo” hanno proiettato sulla facciata di Montecitorio una foglia di cannabis accompagnata dalla scritta “Cannabis la Germania dice è Meglio Legale”con l’obiettivo di mandare un messaggio al Parlamento italiano. Dopo il sì del Bundestag alla legalizzazione della coltivazione e della detenzione per uso personale di cannabis in Germania, arrivato oggi pomeriggio con 407 sì su 637 voti e le realtà che promuovono la proposta di legge popolare “Io Coltivo” hanno proiettato sulla facciata diunaaccompagnata dalla scritta “Cannabis la Germania dice è Meglio Legale”con l’obiettivo di mandare un messaggio al Parlamento italiano.

Il fascio di luce verde sul muro delle istituzioni italiane si è acceso intorno alle ore 20 di questa sera. Un modo, spiegano gli organizzatori, per sottolineare come la scelta di regolamentare la cannabis da parte di un grande paese europeo sia un evento volto ad avere importanti conseguenze nel resto dell’Unione.

“Abbiamo puntato un faro sulle istituzioni – ha detto Antonella Soldo, coordinatrice dell’associazione Meglio Legale – Ancora di più dopo che la Germania ha mostrato che abbandonare il proibizionismo è possibile, chiediamo al parlamento di rispondere su una questione che riguarda 6 milioni di consumatori, affinché l’Italia non rimanga un fanalino di coda sul tema. In Italia fumare Cannabis non è un reato, ma coltivarla per uso personale è punibile con il carcere fino a 6 anni: la proposta “Io Coltivo” vuole correggere uno dei più grandi paradossi sulle leggi sulle droghe in questo paese”