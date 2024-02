Down dei cellulari negli Stati Uniti. Il sito Downdetector.com, che traccia i dati del traffico, ha registrato a partire dalle 4 ora locale, le 10 in Italia, decine di migliaia di segnalazioni agli operatori di telefonia, tra cui AT&T, Verizon, T-Mobile, Cricket Wireless, UScellular e Consumer Cellular. Gli utenti riferiscono che è impossibile fare chiamate o accedere ai servizi. Tra le città coinvolte dal blackout – le cui cause non sono ancora chiare – Los Angeles, Chicago, Houston e Atlanta.

Secondo quanto riporta la Cnn AT&T ha ammesso di avere un’interruzione diffusa, ma non ha fornito una ragione per il malfunzionamento del sistema “Alcuni dei nostri clienti stanno sperimentando interruzioni del servizio wireless questa mattina. Stiamo lavorando con urgenza per ripristinare il servizio – ha fatto sapere in una l’azienda – Incoraggiamo l’uso di chiamate Wi-fi finché il servizio non sarà ripristinato”. Secondo il network AT&T ha riscontrato sporadiche interruzioni, tra cui un’interruzione temporanea del 911 in alcune zone del sud-est degli Stati Uniti. Le interruzioni prolungate a livello nazionale comunque sono estremamente rare. Al momento non ci sono indicazioni che l’interruzione di giovedì sia il risultato di un attacco informatico o di altre attività dannose, ha detto la fonte del settore.