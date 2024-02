Un attacco di Israele in territorio siriano ha colpito una palazzina di Damasco, nel quartiere di Kafr Suse. L’edificio sarebbe usato come sede operativa dai Pasdaran iraniani e dagli Hezbollah libanesi, stando a quanto riferisce l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria. Il raid sarebbe quindi un assassinio mirato nei confronti di una o più personalità iraniane o legate all’Iran.

Secondo le prime immagini diffuse dalla tv di Stato siriana, la palazzina di dieci piani colpita dal raid attribuito a Israele è stata presa di mira al quinto piano. La struttura dell’edificio è intatta. Su una delle facciate sono evidenti i segni di una esplosione avvenuta all’interno di uno degli appartamenti del quinto piano dopo che il proiettile è entrato da una delle finestre, i cui contorni sono anneriti.

La scorsa notte, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa, una serie di bombardamenti a Rafah e Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza avrebbe ucciso almeno 14 persone e diverse altre sono rimaste ferite. Dall’inizio dell’invasione di Gaza da parte delle truppe di Tel Aviv il conteggio delle vittime sale così ad almeno 29.195 morti e 69.170 feriti, secondo il ministero della Sanità locale gestito da Hamas.