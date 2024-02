Un errore di persona, uno scambio di letto: quello della mamma della fidanzata. Un uomo è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale, reato contestato per essersi infilato sotto le coperte della suocera. È accaduto a Spoleto (Perugia) come riportano diversi media dell’Umbria. Per i giudici il “fatto non sussiste“. L’imputato poco più che ventenne ha potuto contare sul ritiro della costituzione di parte civile della donna. Secondo la ricostruzione si era fermato a dormire nell’abitazione di Spoleto della fidanzata poi diventata ex di ritorno da una serata che viene definita un po’ alcolica. Nel corso della notte il giovane, dopo essere andato in bagno, era finito sotto le coperte del letto della 38enne con la quale aveva tentato un approccio. La donna aveva reagito ed era successivamente scattata la denuncia. Il pm aveva chiesto una condanna a un anno e quattro mesi.