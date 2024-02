Gli Stati Uniti hanno presentato al Consiglio di sicurezza Onu una bozza di risoluzione che chiede un cessate il fuoco temporaneo a Gaza, esortando inoltre Israele a non procedere con l’annunciata invasione di terra a Rafah. Si tratta del primo documento Usa dall’inizio della guerra in cui si chiede esplicitamente una tregua, pur lasciando un certo margine all’esercito israeliano sui tempi di entrata in vigore: il testo, infatti, si limita a dire che dovrebbe scattare “il prima possibile”. La bozza è stata offerta dall’amministrazione Biden come alternativa al progetto di risoluzione presentato dall’Algeria (membro temporaneo del Consiglio) a nome di vari stati arabi in cui invece si chiede un immediato cessate il fuoco umanitario. Su quest’ultimo testo gli Stati Uniti hanno messo il veto sostenendo che l’approvazione della risoluzione rischierebbe di interferire negli sforzi diplomatici per ottenere il rilascio degli ostaggi di Hamas attraverso una tregua di sei settimane.

Nelle premesse, la bozza di Washington condanna Hamas per l’attacco del 7 ottobre, in particolare per “la cattura e l’uccisione degli ostaggi, gli omicidi e le violenze sessuali, compreso lo stupro”. Nel primo punto del dispositivo, il Consiglio di sicurezza “sottolinea il proprio sostegno a un cessate il fuoco temporaneo il prima possibile, basato sul rilascio di tutti gli ostaggi” Il terzo punto, invece, “stabilisce che, nelle circostanze attuali, una grande offensiva di terra su Rafah”, la città nel sud della Striscia di Gaza dove si sono rifugiati oltre un milione di profughi, “comporterebbe ulteriori danni ai civili e il loro ulteriore sfollamento, che avrebbe gravi conseguenze e implicazioni per la pace e la sicurezza regionale”. Si “sottolinea”, dunque, che “un’offensiva di tale portata non dovrebbe avere luogo nelle circostanze attuali”. Il punto successivo, inoltre, “rigetta ogni ulteriore tentativo di deportare forzatamente la popolazione civile a Gaza, in violazione del diritto umanitario internazionale”. Non è detto che la bozza sarà discussa o votata nella seduta di oggi, ma potrebbe fungere da base per successive negoziazioni tra gli Stati membri del Consiglio di sicurezza.

Martedì il World Food Programme, l’agenzia Onu per l’assistenza alimentare, ha annunciato in una nota la sospensione delle consegne di aiuti nel nord della Striscia, denunciando assalti ai propri mezzi da parte della popolazione. “La decisione non è stata presa alla leggera, poiché sappiamo che significa che la situazione lì peggiorerà ulteriormente e che sempre più persone rischieranno di morire di fame”, si legge nel comunicato. Intanto proseguono le negoziazioni al Cairo: martedì una delegazione israeliana di alto livello è arrivata a bordo di un aereo privato dall’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Nella capitale egiziana è giunto anche Ismail Haniyeh, capo politico di Hamas in esilio, che guiderà la propria delegazione insieme al numero due del gruppo a Gaza, Khalil al-Hayya: la trattativa proseguirà a oltranza con l’obiettivo di chiudere un accordo prima del Ramadan (il mese sacro dei musulmani quest’anno inizia il 10 marzo). Citando fonti anonime della sicurezza israeliana, il quotidiano saudita Elaph ha riferito che Yahya Sinwar, il 61enne leader di Hamas a Gaza, è fuggito di recente in Egitto tramite tunnel sotterranei: l’informazione però è stata smentita dalle Idf (le forze armate dello Stato ebraico), che affermano di non avere informazioni in merito.