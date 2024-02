Che cos’è l’Unrwa? E cosa vuole dire per la popolazione di Gaza sospendere i finanziamenti all’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi? Un video realizzato da Oxfam insieme alla content creator Nella spiega quali sono le conseguenze della riduzione o dell’azzeramento dei fondi all’Agenzia. L’Unrwa è finita sotto accusa dopo diverse dichiarazioni dell’esercito israeliano, secondo cui alcuni dipendenti hanno collaborato attivamente agli attacchi del 7 ottobre. E per questo diversi paesi hanno sospeso il trasferimento di fondi. “L’Unrwa costituisce una delle principali fonti di aiuto a Gaza. La fine dei finanziamento provocherebbe il totale collasso degli aiuti umanitari in una situazione già disastrosa”

LA PETIZIONE – Nessuna risposta umanitaria significativa potrà esserci senza un immediato cessate il fuoco. Per questo Oxfam ha lanciato un appello urgente al governo italiano e ai leader europei a cui si può aderire su: https://www.oxfamitalia.org/petizione-gaza/