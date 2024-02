Roberto Baggio sbarca su Instagram. L’ex numero 10 azzurro ha annunciato l’apertura del suo canale ufficiale, che sarà gestito dalla figlia Valentina. Come primo post Baggio ha pubblicato un video, a bordo della sua Panda 4×4. “Grazie a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato. Vi mando un abbraccio”, ha detto Baggio, che poi si è rivolto alla figlia dicendo: “Oh ciccia, adesso basta però“. L’account ha raccolto più di 100mila followers in poche ore.