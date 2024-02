Israele ha diffuso il video trovato nel Sud della Striscia di Gaza dove viene mostrata Shiri Bibas, insieme ai figli Ariel e Kfir (i due bambini ostaggi nelle mani di Hamas) vivi nei giorni immediatamente successivi al 7 ottobre. “Dalle informazioni a nostra disposizione, siamo molto preoccupati per le condizioni e la sicurezza di Shiri e dei bambini e stiamo facendo ogni sforzo per ottenere maggiori informazioni sul loro destino”, ha detto il portavoce dell’Idf, il contrammiraglio Daniel Hagari. Il video sarebbe stato girato nella zona di Khan Younis, nel sud della Striscia. La madre e i due bambini sarebbero stati in quel momento nelle mani delle brigate Mujahideen. A fine novembre Hamas aveva reso noto che i due bambini, Kfir di 1 anno e Ariel di 4, sarebbero rimasti uccisi insieme alla madre ma l’Idf non ha una verifica indipendente della notizia.