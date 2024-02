Si fa incandescente il clima tra la società Danieli Officine Meccaniche di Buttrio, in provincia di Udine, e il comitato che ha promosso una raccolta di oltre 24mila firme, per impedire la costruzione di una mega acciaieria nella laguna di Marano. Il colosso industriale ha citato per danni Paolo De Toni, di San Giorgio di Nogaro, uno dei promotori della petizione, chiedendogli 100mila euro di danni per una supposta diffamazione attuata attraverso la pubblicazione di alcuni post ritenuti offensivi e di un breve filmato. A chiedere 50mila euro è Gianpietro Benedetti, presidente della Danieli, presidente di Confindustria a Udine, nonché editore della cordata veneto-friulana Nord Est Multimedia, che l’anno scorso ha acquistato sei testate locali (tra cui Il Messaggero di Udine e Il Piccolo di Trieste) dal gruppo Gedi (famiglia Agnelli-Elkann). Altri 50mila euro vengono chiesti dalla società.

L’atto di citazione che avvia la causa civile è stato depositato presso il Tribunale di Udine dall’avvocato Maurizio Miculan. Il legale ricorda come la Danieli sia un gruppo multinazionale che investe in tecnologia green e abbia aderito all’iniziativa Global Compact dell’organizzazione delle Nazioni Unite per produrre acciai anche speciali con una bassissima presenza di carbonio. Nel 2022 aveva manifestato l’interesse a realizzare un nuovo polo siderurgico assieme al gruppo ucraino Meltinvest nella zona industriale di Aussa Corno, in riva all’Adriatico, per produrre 2,7 milioni di tonnellate all’anno di acciaio. La proposta nasceva dalla distruzione da parte dei russi degli stabilimenti Mariupol in Ucraina.

Inizialmente la Regione aveva qualificato l’investimento di importanza primaria e deliberato di riconoscere il rilevante interesse regionale alla promozione di un accordo di programma. Nel settembre 2023 tutto si era fermato a seguito della sollevazione popolare. Così la Danieli era stata costretta a cercare una soluzione alternativa a Piombino, in Toscana, e, ritenendosi diffamata dall’accusa di voler realizzare un polo industriale inquinante, aveva chiesto alla Regione di potere accedere agli atti della pratica, così da individuare l’identità di tutti i firmatari della petizione che aveva messo il bastone tra le ruote del loro progetto. Il consiglio regionale però si era opposto, a tutela della privacy dei sottoscrittori. A quel punto Danieli aveva presentato un ricorso al Tar contro il diniego della Regione, sostenendo il diritto alla tutela della propria immagine, a intraprendere eventuali azioni di rivalsa e a spiegare agli azionisti che cosa è accaduto. Il ricorso coinvolgeva, come parti avverse, sia la Regione Friuli Venezia Giulia, che l’ambientalista Marino Visintini, che risultava tra i promotori della raccolta firme. Adesso però è stato aperto un nuovo fronte, mettendo nel mirino Paolo De Toni, coordinatore del comitato “Salviamo la Laguna – No acciaieria”.

La Danieli e Benedetti si ritengono diffamati da alcune prese di posizione riconducibili a De Toni. Affermano che la richiesta di conoscere l’identità dei firmatari della petizione non aveva come vero scopo quello di avviare cause civili per danni o promuovere querele per diffamazione, bensì quello di “comprendere le effettive ragioni dell’improvviso abbandono della procedura da parte della Regione e ottenere i dati necessari e verificarne la regolarità da un punto di vista amministrativo”. La reazione di De Toni era stata molto dura. Sul gruppo Facebook “Osservatorio climatico ed ambientale del Friuli e dintorni” (con 890 membri) aveva pubblicato un post intitolato “Benedhitler”, con la parodia di un famoso film riguardante gli ultimi giorni di Hitler. “Praticamente Benedetti viene paragonato a Hitler”, il quale dice di aver ordinato di spianare la laguna di Marano. “Quattro stronzi che fermano l’impero dell’acciaio?? 23.000 firme?? Mi ci pulisco…”. Così riporta l’avvocato Miculan. Oltre a quel riferimento, in occasione di un discorso, De Toni avrebbe lanciato altre offese a Benedetti, che ora reagisce con le carte bollate. De Toni, che ha ricevuto l’atto di citazione, replica: “Mi pare evidente che si trattasse di un video satirico”.

La notizia ha suscitato, comunque, la reazione di Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, che ha dichiarato all’Ansa: “È un atto di ritorsione gravissimo, la multinazionale Danieli vuole fermare e punire il dissenso. Siamo fuori dai confini di uno Stato di diritto. La denuncia ha lo scopo di mettere a tacere altre campagne che in futuro dovessero ostacolare i piani delle acciaierie, oltre che un atto di vendetta contro la persona che ha guidato con successo una battaglia alla quale mi sono unita personalmente con numerosi atti parlamentari che chiedevano di scongiurare un progetto che avrebbe cambiato i connotati del territorio di San Giorgio di Nogaro”.