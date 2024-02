Donald Trump ha presentato la sua linea di scarpe, dorate, ovviamente (vendute alla modica cifra di 399 dollari). Lo ha fatto allo Sneackers Com, l’evento di settore che richiama migliaia di appassionati. Sul palco è stato acclamato “We want Trump” e sostenuto, con tanto di insulti al suo avversario nella corsa alla Casa Bianca: “Fuck Joe Biden” a cui lui ha risposto ringraziando: “Thank you everyone, that was beautiful”. C’è stata anche una sonora protesta di un gruppo nutrito di detrattori che ha coperto il suo discorso di “buu” e ululati di disapprovazione.