Jannik Sinner torna in finale a Rotterdam con in tasca già il terzo posto virtuale nella classifica Atp, che lo consacrerà come il primo tennista italiano ad aver raggiunto il podio del tennis mondiale dall’introduzione del ranking. Circostanza che potrebbe verificarsi già lunedì 19 se il tennista altoatesino batterà Alex de Minaur nell’ultimo atto del Atp 500 olandese, altrimenti tutto verrà rimandato – già con matematica certezza – a lunedì 26 poiché Daniil Medvedev ha rinunciato al torneo di Doha e quindi perderà altri punti in classifica venendo scavalcato tra otto giorni.

Ma ci sono tutte le possibilità che il campione azzurro concretizzi il sorpasso subito. Jannik Sinner infatti è la bestia nera di de Minaur: in carriera lo ha sempre battuto nei sei precedenti. Si è imposto nelle finale delle Next Gen Atp nel 2019, quindi ha fatto bis nei quarti di Sofia l’anno successivo e tris nel quarto turno degli Australian Open nel 2022. Pochi mesi dopo, nuovo incrocio e nuova vittoria a Madrid (secondo turno).

Nei due faccia a faccia del 2023, Sinner ha vinto nella finale del Master 1000 di Toronto e nell’incontro della finale di Coppa Davis a Malaga. In tutti i confronti, l’azzurro ha perso appena un set, nel 2020 al tie-break. I precedenti, insomma, fanno ben sperare per il match di Rotterdam, in programma alle ore 15.30 di domenica 18 febbraio. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis. Sarà possibile poi seguire il match in diretta streaming su NOW e SkyGo.