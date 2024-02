Si è svolto nella serata di sabato il corteo antifascista per chiedere la liberazione di Ilaria Salis. Qualche momento di tensione quando sono state esplose alcune bombe carta.

Un gruppo di oltre 300 manifestanti si è organizzato in corteo radunandosi alle Colonne di San Lorenzo e si sono mossi in direzione Piazza XXV Maggio, percorrendo corso di Porta Ticinese. Verso le ore 20, una volta che la testa del corteo ha raggiunto via Conchetta, gruppi di manifestanti hanno lanciato, verso polizia e carabinieri, oggetti e una bomba carta.