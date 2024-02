Sono proseguite anche nella notte, ma ancora senza esito, le ricerche dell’ultimo operaio disperso sotto il crollo nel cantiere di via Mariti a Firenze. I vigili del fuoco operano con decine di unità di personale e le squadre Usar (Urban search and rescue) specializzate nella ricerca e nel soccorso di dispersi fra le macerie. Allo stesso tempo le operazioni notturne hanno messo in sicurezza il cantiere, dove è a rischio il cumulo di grandi travi di cemento prefabbricato venute giù nel cedimento del 16 febbraio. Il cantiere è sotto sequestro. 48 ore di operazioni senza sosta: continuano le ricerche dell’ultimo operaio disperso. Da due giorni e due notti i vigili del fuoco scavano senza sosta tra le macerie. Proseguono da parte del nucleo Usar le ricerche dell’ultimo operaio segnalato come disperso e nel frattempo continua la messa in sicurezza delle parti pericolanti nell’area del crollo.