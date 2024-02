Nuova chiusura per nebbia dell’autostrada A22 del Brennero, tra Verona Nord (e gli svincoli con l’A4 Milano-Venezia) e Modena e gli svincoli per l’A1. Si tratta del giorno in cui alcuni tratti vengono chiusi a causa delle cattive condizioni meteo: la misura è infatti stata adottata anche nei giorni precedenti a causa della scarsa visibilità che ha causato numerosi incidenti.

Per andare in direzione Brennero si consiglia l’entrata Verona Nord su A22 Brennero-Modena. L’uscita di Modena Nord è consigliata sia se si proviene da Bologna che da Milano. Sono segnalati dei banchi di nebbia anche tra Melegnano e Basso Lodigiano, con visibilità a 100 metri, ridotta a 90 metri nel tratto tra Reggio Emilia e Modena nord.

A causa della nebbia, nella giornata di sabato 17 febbraio c’è stato un grande tamponamento, nel tratto tra Mantova Nord e Nogarole Rocca. Gli incidenti sono avvenuti su entrambe le carreggiate, con una visibilità molto ridotta a causa della nebbia e hanno coinvolto 21 auto e un tir.

Circa una sessantina sono le persone coinvolte e undici sono state portate in ospedale: due al Borgo Trento di Verona, altri 8 adulti e un minorenne al Carlo Poma di Mantova. Sul luogo sono intervenuti mezzi di coordinamento dell’Azienda regionale di emergenza urgenza della Lombardia, 2 auto mediche, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.