Un terremoto di magnitudo 3.5 ha fatto tremare il comune di Marradi. La scossa è stata registrata dall’Ingv a 5km a est del borgo fiorentino, a una profondità di 5 chilometri. Le persone sono scese in strada, riferisce il presidente della Toscana Eugenio Giani, ma “al momento non ci sono segnalazioni di criticità”. Giani è in contatto col sindaco marradese Tommaso Triberti e con gli altri sindaci del Mugello.

Il sisma è stato avvertito anche sul versante romagnolo dell’appennino. Pochi minuti dopo c’è stata una seconda scossa con lo stesso epicentro ma con magnitudo di 1.1. Sempre Giani riferisce che per ora non risulta “nessuna segnalazione di danni al 112 Nue da Marradi” e di essere “in contatto col sindaco Triberti che mi ha confermato l’attuale non rilevazione di danni e ha segnalato la presenza di cittadini fuori dalle case”.