Dopo 17 anni, l’Italia torna sul podio iridato della gara regina del nuoto grazie ad Alessandro Miressi. Il 25enne ha vinto la medaglia d’argento nei 100 stile libero maschili ai Mondiali di nuoto in corso a Doha, in Qatar. Si tratta del suo primo individuale a livello iridato. L’azzurro ha nuotato in 47″72, battuto solamente dal cinese Zhanle Pan, oro in 47″53 al termine di una finale tiratissima. Bronzo all’ungherese Nandor Nemeth (47″78). L’ultima volta sul podio fu merito del trionfo di Filippo Magnini a Melbourne 2007.

“Sono felicissimo di questa medaglia, è la mia prima medaglia individuale a livello mondiale. Sono molto contento, poi se guardo il tempo ovviamente non sono soddisfatto. Siamo comunque a febbraio, con un mese di lavoro dopo le vacanze. Io sto bene, devo solamente continuare a credere in me stesso per puntare poi a qualcosa di più grande”, ha detto ai microfoni di Rai Sport Miressi. “Ho visto che Pan non riusciva a scappare, ho cercato di non strappare subito, di stare lì con lui e di risalire pian piano in progressione, bravo lui. Sono anche io tra i migliori centisti al mondo in questo momento, adesso ci sono quattro mesi di duro lavoro. Il pensiero ora va lì, bisogna puntare in grande”, ha aggiunto in riferimento alle Olimpiadi di Parigi 2024 di quest’estate.

Miressi è nato nel 1998 a Torino e nel 2023 ha partecipato ai mondiali di Fukuoka, durante i quali ha vinto una medaglia d’argento nella 4×100 metri stile libero. Precedentemente, ai mondiali di nuoto 2022 di Budapest, ha vinto la medaglia d’oro nella 4×100 metri mista, eguagliando il record europeo, e la medaglia di bronzo nella 4×100 m sl. Ai mondiali in corta di Melbourne ha invece vinto la medaglia d’oro nella 4×100 m sl, stabilendo insieme ai compagni di squadra Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano e Thomas Ceccon il nuovo primato mondiale della disciplina.