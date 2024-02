Durissimo scontro a L’aria che tira (La7) tra la deputata del Pd Laura Boldrini e Flavio Tosi, già sindaco di Verona in quota Lega e attualmente coordinatore di Forza Italia in Veneto. Il dibattito è incentrato sulle condizioni terribili dei migranti nei Cpr, argomento sul quale il conduttore David Parenzo chiede all’ex leghista perché il governo Meloni ha deciso lo scorso settembre di prolungare il trattenimento massimo dei migranti nei centri di permanenza per i rimpatri da 3 a 18 mesi.

Tosi risponde che il Consiglio dei ministri ha deciso così per rendere più efficiente l’identificazione dei migranti ai fini dell’espulsione e del rimpatrio nel paese d’origine. E aggiunge: “È chiaro che se hai un maggiore lasso di tempo per i controlli e per la relativa procedura burocratica, rendi più probabile il rimpatrio“.

“Assolutamente no”, commenta Boldrini.

“Ognuno ha la sua opinione”, ribatte Tosi.

“No, non si tratta di opinioni – spiega l’ex presidente della Camera – Sono i dati che parlano. Lo scorso anno sono state rimpatriate 2.950 persone a fronte di 160mila ingressi in Italia“.

Tosi ribatte che il governo si sta impegnando a rendere più efficaci i rimpatri, anche con gli accordi con l’Albania, non ancora ratificati al Parlamento albanese. E accusa la parlamentare: “Stiamo facendo di tutto in questo senso, diversamente d quello che farebbe la parte politica della collega Boldrini, cioè: vengano tutti, accogliamo tutti, c’è spazio per tutti“.

“No, ma non dica queste cose però – insorge Boldrini – Tosi, eviti”.

“Voi la pensate così – ripete Tosi – È la verità, lo sanno tutti. Il vostro atteggiamento è critico verso qualsiasi provvedimento del governo”.

Interviene Parenzo che, rivolgendosi a Tosi, osserva: “Andiamo nel merito delle cose ed evitiamo di dire la balla colossale secondo cui l’onorevole Boldrini vuole accogliere tutti, perché questa cosa qui non si può più sentire”.

Tosi ribatte: “Capisco che anche lei abbia la sua idea e vedo che la palesa in maniera molto chiara. Però non faccia il difensore dell’onorevole Boldrini. Lei sa che Boldrini è per l’accoglienza indiscriminata e per la libera circolazione delle persone ovunque”.

“Lei continua a diffondere fake news – replica Boldrini – Ma con quale credibilità parla? Guardi che io ho delle cause in corso contro persone che hanno manipolato le mie opinioni. Non lo faccia. Io sono qui e sono in grado di esprimerle. La deve smettere. Dica il suo pensiero se ne ha uno, cosa di cui dubito, perché altrimenti non mi attribuirebbe pensieri non miei. Dica la sua e basta”.