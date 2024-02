“Il Ponte sullo Stretto è un’opera che porterà sviluppo e crescita non solo in due regioni affamate di infrastrutture e di lavoro ma in tutta Italia infatti i dati di enti terzi, dicono che la prima regione per incremento di PIL e posti di lavoro creati sarà la mia Lombardia”. Lo dice il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, rispondendo al ‘Question Time’ al Senato.

Il vicepresidente del Consiglio inoltre ribadisce: “Confermo che l’intenzione è aprire i cantieri entro l’anno 2024″. E annuncia: “Apriremo al traffico stradale e ferroviario il ponte nel 2032. Nel 2032 ci sarà il primo treno che attraverserà la Tav e unirà Torino e Lione, il primo treno che attraverserà il tunnel del Brennero, la metropolitana nuova in costruzione a Roma e nel 2032 coi sarà anche il primo treno che attraverserà velocemente lo Stretto di Messina. La decarbonizzazione si fa così non imponendo per legge le auto elettriche e Made in Cina”.