“Noi siamo favorevole per il terzo mandato dei sindaci nei Comuni fino a 15mila abitanti ma non per il prolungamento del mandato ai governatori che hanno già avuto due mandati”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante la conferenza stampa nella sede di Forza Italia. “Questi hanno un grande potere, superiore a quello del premier sul territorio, e per una questione di garanzia sull’alternanza riteniamo sia giusto che i mandati siano due. Non è una questione che riguarda la Lega o il Pd, ma la tutela dell’alternanza e della democrazia nel nostro Paese”