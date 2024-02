Una donna israeliana è rimasta vittima della pioggia di razzi lanciata da Hezbollah contro il nord di Israele. Secondo quanto riportano i media dello Stato ebraico, citando il direttore generale del Magen David Adom (il servizio israeliano di primo soccorso), nella città di Safed, oltre alla donna morta, 8 persone sono rimaste ferite. Per il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, e leader dell’estrema destra, Itamar Ben Gvir, l’attacco con i razzi partiti dal Libano contro Safed è da considerarsi come una dichiarazione di guerra, esortando a smettere di trattare la situazione del confine nord in modo diverso da Gaza. “Questi non sono singoli attacchi, è una guerra“, ha scritto Ben Gvir su X.

Immediata la reazione di Tel Aviv: l’aviazione israeliana ha lanciato una serie di attacchi dall’altra parte del confine. “Gli aerei da guerra israeliani hanno iniziato a compiere un vasto attacco in territorio libanese”, ha scritto il portavoce militare israeliano Daniel Hagari su X. Le Forze di difesa israeliane (Idf) stanno preparando una “risposta significativa in Libano”, apparentemente non solo nei luoghi da cui sono partiti i missili, riferisce Ynet.

Intanto sul fronte interno continua a salire il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza a seguito degli attacchi israeliani. Dall’inizio della guerra sono stati uccisi 28.576 palestinesi, secondo il locale ministero della Sanità gestito da Hamas, citato da al Jazeera. I feriti totali sono, al momento, 68.291. Nelle ultime 24 ore sono 103 palestinesi uccisi e 145 feriti. I colloqui al Cairo tra Stati Uniti, Israele, Qatar ed Egitto, per cercare di raggiungere un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi in cambio dei detenuti palestinesi, continueranno per altri tre giorni. Lo scrive il New York Times citando a condizione di anonimato un funzionario egiziano. Fino a oggi i negoziati non hanno portato a risultati ma il tenore dei colloqui, finora, è “positivo” spiega la fonte. Anche il Times of Israel ha parlato dell’estensione dei negoziati.