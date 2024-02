Raid armato in un’azienda di Casalnuovo di Napoli, con i dipendenti rinchiusi in una stanza e un bottino da almeno 300mila euro. È accaduto nella tarda mattinata di mercoledì 14 febbraio, quando almeno 4 malviventi incappucciati e armati di pistole e fucili hanno fatto entrare i dipendenti in una sala per poi accedere al caveau prendendo il denaro.

Secondo quanto si apprende, i Carabinieri sono intervenuti in Via Nazionale delle Puglie all’altezza del chilometro 35,6, nella sede di una società che si occupa di noleggio e raccolte a terzi di slot machine. Il bottino dovrebbe superare i 300mila euro, ma è ancora in corso il conteggio. I rapinatori si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce, ma sembra non siano stati esplosi colpi e non ci siano feriti. Sul caso indagano i carabinieri di Castello di Cisterna e di Casalnuovo di Napoli, impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.