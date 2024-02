“Ho faticato ad accettare questa giornata, essere qui oggi per me è complicato perché avrei tante cose da dire a tante delle persone qui presenti. Non voglio che sia una mattinata politica altrimenti dovrei dire quanto sono deluso, come cittadino, di essere stato sedotto e abbandonato dal Movimento 5 stelle, deriso dal Pd per i decreti salvavita, ignorato dal governo di destra”. Così Michele Riondino, regista e interprete del film “Palazzina Laf” proiettato oggi nella sala capitolare del Senato alla presenza tra gli altri del presidente del M5s Giuseppe Conte e della segretaria del Pd Elly Schlein.

“Questo film è il frutto di anni di consigli che mi sono stati rivolti da istituzioni, politici e sindacalisti, soprattutto quelli ‘amicì e io mi considero di sinistra, di non occuparmi di fabbrica ma del mio lavoro. Quindi ho fatto il mio lavoro, un film sulla mia città”, ha aggiunto il regista.