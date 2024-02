Andrea Bergamelli, idraulico bergamasco con la passione per le moto, è morto a Valencia durante le prove di una gara amatoriale. L’incidente è avvenuto sabato scorso nel Circuito Ricardo Tormo e ha visto coinvolte altre tre moto. Dalle informazioni riportate dal circuito spagnolo attraverso un comunicato ufficiale via social, il 35enne è stato investito involontariamente da altri partecipanti e dopo la caduta è stato subito soccorso e portato al centro medico.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Bergamelli e altri motociclisti stavano viaggiando sul rettilineo quando una prima caduta ne ha generate altre coinvolgendo anche il pilota italiano. Inutili i tentativi di rianimarlo, l’uomo è morto poco dopo al pronto soccorso. Il 35enne era partito dalla Spagna con la propria motocicletta e la compagna Lucia era pronta a raggiungerlo in aereo. I due sarebbero dovuti rientrare il 12 febbraio. Fra i tanti amici che lo ricordano anche Massimiliano, con cui giocava a calcio a 5 all’Aragonese San Paolo d’Argon. “Vivo vicino a casa sua, giocavamo insieme. Era felice perché era riuscito a prendersi qualche giorno di ferie per andare a Valencia, la moto era la sua grande passione. Andrea è sempre stato una persona molto attiva sia al lavoro che nei diversi sport che praticava. Oltre al calcio e la moto infatti andava in bicicletta e gli piaceva fare lunghe camminate” afferma l’amico.