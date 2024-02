Ha picchiato l’arbitro che dirigeva la partia del figlio. Succede a Gargallo, in provincia di Novara, dove un ragazzo di soli 15 anni è stato schiaffeggiato dal padre di un giovane calciatore al termine di una partita del campionato regionale under 14. L’uomo, 46 anni, ha invaso il terreno di gioco, ha raggiunto l’arbitro dopo il fischio finale, lo ha schernito e poi gli ha sferrato uno schiaffo in pieno volto, causandogli delle lesioni. Ora la questura di Novara ha emesso un Daspo e gli è stato vietato per un anno l’accesso alle manifestazioni sportive come misura di prevenzione.

I fatti risalgono al 3 febbraio. Al termine della partita tra il Gozzano e il Città di Baveno, il padre di un giocatore della squadra di casa, approfittando del fatto che il cancello era rimasto aperto, si è introdotto nella zona adiacente agli spogliatoi colpendo poi al volto il giovanissimo arbitro. Come riportato dal Corriere di Novara, l’arbitro ha subito chiamato i Carabinieri. Sul posto è arrivata una pattuglia del nucleo Radiomobile di Arona che ha identificato l’aggressore. Il 15enne si è recato al pronto soccorso dove gli è stata diagnosticata una contusione alla zona mandibolare, con prognosi di 5 giorni.