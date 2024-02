Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in provincia di Parma poco dopo le 13. Il sisma è stato registrato alle 13.06 con epicentro a 5 chilometri da Calestano, alle pendici dell’Appennino emiliano. La magnitudo, come certificato dall’Ingv, è stata di 4.1. La scossa è stata avvertita in diverse province, fino alla Liguria e la Lombardia. A Parma si è sentita distintamente, pure ai piani bassi dei palazzi.

Nei comuni di Felino Marzolara e Calestano gente in strada per alcuni minuti, compresi gli occupanti di edifici pubblici. Si tratta dell’ennesimo terremoto di una sequenza sismica che sta interessando la zona da due giorni con circa un centinaio di episodi. Altre due scosse di terremoto di magnitudo 3.4 e 3.2 erano state registrate nella notte.

Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, i terremoti sono avvenuti rispettivamente alle 3.55 e alle 4.03 con epicentro il primo a 6 chilometri da Langhirano e il secondo a 5 chilometri da Calestano, la stessa identica localizzazione della scossa dell’ora di pranzo. Non si segnalano danni a persone o cose. Dalla mezzanotte sono già circa una ventina le scosse che hanno interessato la zona, di cui un’altra di magnitudo 3.4 avvenuta poco dopo la mezzanotte.