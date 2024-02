Dopo lo show sul palco dell’Ariston nel corso della terza serata del Festival di Sanremo, Russell Crowe continua la promozione del suo tour italiano negli studi di Rtl 102.5. L’attore neozelandese premio Oscar per Il Gladiatore ha svelato anche alcuni dettagli su un’altra passione, che non riguarda la musica. Crowe ha parlato anche di calcio e ha rivelato: “Sono laziale. Potrei diventare matto allo stadio Olimpico di Roma”.

Qualche tifoso giallorosso sarà rimasto deluso, perché nel 2018 a Roma per la presentazione de “Il Cine Concerto de Il Gladiatore al Colosseo”, proprio Crowe incontrò Francesco Totti e ricevette in omaggio una maglietta della Roma con il numero 10. Evidentemente però non è bastato a fargli cambiare idea: l’attore è rimasto fedele ai colori biancocelesti. Ma ha raccontato in generale la sua passione per la Capitale: “Ho avuto un colpo di fulmine con Roma e l’Italia”. Proprio da Roma, il 23 giugno al Parco Archeologico del Colosseo, Tempio di Venere, partirà il suo tour italiano che si chiuderà il 16 luglio a Bologna.