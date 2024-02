Ormai dal suo esonero è passato quasi un mese. Josè Mourinho torna a parlare dopo il suo addio alla Roma, annunciato lo scorso 16 gennaio. E riserva parole di stima per chi ha preso il suo posto in panchina, Daniele De Rossi, con tre vittorie in altrettante partite: “Lo volevo da giocatore sia all’Inter che al Real Madrid“, ha detto il tecnico portoghese intervistato dal canale YouTube di Ohm per Topps, una serie di puntate in vista di Euro 2024.

“Avrei voluto De Rossi all’Inter e al Real Madrid, ma non è stato possibile”, ha spiegato Mourinho. Che poi ha aggiunto: “Volevo anche Francesco Totti all’Inter, nonostante l’età, e non è stato possibile. Sono sempre giocatori che vuoi allenare in carriera”. Lo Special One dimostra di essere ancora legato alla Roma e ai colori giallorossi. Specialmente per quella Conference League vinta a Tirana: “Se devo sceglierne un momento bello della mia carriera magari dico l’ultimo. Non è il trofeo più importante che ho vinto, ma per la dimensione di gioia che ha portato e non solo perché è stato l’ultimo”. Mourinho non dimentica nemmeno la finale di Europa League persa contro il Siviglia: “Persa perché l’arbitro aveva deciso che noi non potevamo vincere“.