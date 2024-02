Quattro banditi armati hanno assaltato la gioielleria del centro commerciale Valecenter a Marcon, comune vicino Venezia, prendendo in ostaggio le due dipendente presenti all’interno del negozio. Dopo essersi impossessati dei preziosi, sono riusciti a fuggire. L’assalto ha scatenato il panico all’interno del centro commerciale, piuttosto affollato, con molte persone che sono scappate alla ricerca di un riparo.

Il commando era formato da quattro persone, tutte con un passamontagna e con armi lunghe, pare kalashnikov. Uno dei banditi ha immobilizzato una delle commesse che in quel momento era sull’uscio della gioielleria, trascinandola dentro e costringendo l’altra ad aprire la cassaforte. I rapinatori hanno quindi arraffato quanto più possibile, anche della merce esposta e sono poi fuggiti.

Nel frattempo il personale della vigilanza aveva fatto scattare l’allarme in tutto il centro commerciale facendo evacuare velocemente i clienti da ogni negozio e dall’ipermercato. I banditi hanno agito senza sparare e nessuno è rimasto ferito, ma le commesse erano in forte stato di choc. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri con pattuglie partite da Mestre e con il supporto dei colleghi del Nucleo investigativo di Venezia coordinati da tenente colonnello Giuseppe Battaglia. I militari hanno recuperato i filmati delle telecamere del centro commerciale e altre dislocate nella zona. Non ancora, invece, quantificato il bottino della rapina.