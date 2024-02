Il Pakistan affronta un momento senza precedenti, segnato da un mix di rabbia, delusione e speranza mentre si prepara per la sua terza elezione parlamentare civile consecutiva. Nonostante il contesto storico di governo militare e dittatura, questo momento dovrebbe essere celebrativo; tuttavia, sul voto dell’8 febbraio incombono presunte interferenze militari.

Le elezioni sono segnate da polemiche, tra cui un ex primo ministro dietro le sbarre e un altro di ritorno dall’esilio autoimposto con condanne penali cancellate. In questo momento cruciale per una nazione di 241 milioni di abitanti, l’importanza delle elezioni è sottolineata dal significato geopolitico del Pakistan, essendo un acerrimo rivale dell’India, condividendo confini instabili con l’Iran e l’Afghanistan controllato dai talebani e mantenendo relazioni complesse con gli Stati Uniti e Cina. Gli anni precedenti hanno visto sconvolgimenti politici, che hanno estromesso l’ultimo primo ministro eletto, Imran Khan, nel 2022, portando a una successione di governi di coalizione e di transizione.

Sebbene la stabilità sia considerata cruciale, gli attuali leader sollevano dubbi sul raggiungimento di tale obiettivo sulla scia delle recenti tensioni geopolitiche e della continua necessità di aiuti finanziari e investimenti.

Nelle prossime elezioni pakistane dell’8 febbraio, la nazione è pronta a prendere una decisione cruciale, con i principali partiti politici in lizza per il potere. Ecco una ripartizione dei principali attori:

1. Lega musulmana pakistana-Nawaz (PMLN):

Guidato dall’ex primo ministro Nawaz Sharif, il centrista PMLN è in prima linea e punta a riconquistare la sua base di sostegno. La sfida è superare la popolarità dell’attuale partito al potere, nonostante le controversie legali che circondano Sharif.

2. Affiliate PTI:

Il Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), un tempo guidato da Imran Khan, sta attraversando un periodo turbolento con il suo leader estromesso e i membri del partito costretti a candidarsi come indipendenti. Nonostante le sfide, il PTI mantiene un significativo sostegno popolare, in particolare tra i giovani.

3. Partito popolare pakistano (PPP):

Il PPP di centrosinistra, guidato da Bilawal Bhutto Zardari, cerca di tornare al potere dopo una pausa dal 2008. Bhutto Zardari si concentra sul collegamento con i giovani e sulla risposta alle preoccupazioni relative al cambiamento climatico.

4. Partito Nazionale Awami (ANP):

L’ANP, un partito progressista e laico, punta al controllo del governo provinciale nel Khyber Pakhtunkhwa (Regione situata al confine nord_Ovest con L{ Afganistan), con l’obiettivo di sostituire il PTI. Tuttavia, le accuse di corruzione e due decenni di assenza dal potere pongono delle sfide.

5. Movimento Muttahida Qaumi Pakistan (MQM-P):

Il MQM-P, influente a Karachi, cerca di riconquistare la sua popolarità dopo le divisioni interne. Affronta una dura concorrenza ma rimane un attore chiave a Karachi e nelle città vicine.

6. Jamaat-e-Islami (JI):

JI, un partito di destra con un focus religioso, mira a lasciare un segno a Khyber Pakhtunkhwa e Karachi. Nonostante le lotte storiche alle urne, si sta battendo per un’agenda più moderata e incentrata sullo sviluppo.

7. Jamiat-e-Ulema Islam (JUI-F):

L’ala destra JUI-F, guidata da Fazal-ur-Rehman, punta a un ritorno a Khyber Pakhtunkhwa, sfruttando la sua rete religiosa. L’acume politico di Rehman potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nelle alleanze post-elettorali.

8. Altri Partiti:

PkMAP: un partito nazionalista pashtun progressista in Balochistan (Regione a confine con L’Iran).

BAP: formato nel 2018, un partito incentrato sul Balochistan con potenziale influenza sulla coalizione.

AWP: un partito di sinistra anti-austerità con un impatto limitato.

HKP: Partito socialista con vincoli finanziari, in competizione a Lahore( citta capoluogo della regione principale del Pakistan).

IPP: un nuovo partito centrista fondato da Jehangir Tareen, che mira ad influenzare il prossimo governo.

9. Indipendenti:

Partecipa un numero significativo di indipendenti, alcuni legati a PTI in passato. Storicamente, tendono ad allinearsi con il partito che assicura il maggior numero di seggi nell’Assemblea nazionale.

Mentre il Pakistan è sull’orlo di un’elezione trasformativa, il panorama politico diversificato promette un risultato dinamico, con ciascun partito che porterà in primo piano i propri punti di forza e le proprie sfide uniche.