Nella giornata del 5 febbraio si è registrato un’aggressione ai danni dell’Azienda Trasporti Milanesi: un conducente del tram è stato picchiato da un passeggero nel centro città. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava litigando con un’altra persona a bordo del mezzo pubblico e per questo l’autista ha fermato il tram della linea 9 nei pressi del grattacielo Pirelli, sede del Consiglio regionale lombardo. Qui è accaduta l’aggressione. Dopo la colluttazione, l’uomo è fuggito a piedi e poco dopo è stato bloccato dagli agenti della polizia locale. Il tramviere è stato trasportato dal 118 in codice verde al Policlinico: ha riportato diverse ecchimosi sul viso e sul collo. L’aggressore, invece, (si tratta di un 27enne in stato di alterazione psicofisica) è stato portato all’ospedale San Paolo. Ora la polizia attende le valutazioni dell’autorità giudiziaria, che dipenderanno anche dalla prognosi ospedaliera sulle lesioni riportate dall’autista. Il 27enne rischia l’accusa di lesioni personali, interruzione di pubblico servizio e resistenza.