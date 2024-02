I feriti, quattro in codice rosso e due in codice giallo sono stati portati negli ospedali di Lavagna e al policlinico San Martino di Genova. L’uomo deceduto nell’incidente era un operaio di 42 anni che stava viaggiando a bordo di un furgone per recarsi al lavoro assieme ai colleghi, tutti stranieri. Secondo una prima ricostruzione il van su cui stavano viaggiando, per ragioni ancora in corso di accertamento, avrebbe prima compiuto un testacoda, finendo poi la carambola contro un muro. Gli operai sarebbero scesi dal veicolo incidentato per essere poi investiti dalle auto che sopraggiungevano, complice l’oscurità.