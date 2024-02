Hamas e le altre fazioni palestinesi in guerra con Israele rilasceranno alle 18 italiane una dichiarazione sulla proposta di accordo per un cessate il fuoco che permetta la liberazione almeno di alcuni ostaggi. Una questione che dentro il partito armato palestinese, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, ha creato anche due diverse fazioni: tra chi, come il capo politico Ismail Haniyeh, pretende un cessate il fuoco duraturo e chi, come il leader della fazione di Gaza, Yahya Sinwar, si accontenterebbe di sei settimane di stop ai bombardamenti per riorganizzare al meglio i suoi combattenti. In serata, poi, si riunirà anche la controparte israeliana con il gabinetto di guerra.

A questo proposito, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha voluto chiarire che nessuna concessione sarà fatta su alcuni punti fermi stabiliti dall’esecutivo, come ad esempio la liberazione di alcuni detenuti considerati estremamente pericolosi, dato che nelle scorse ore si è parlato della possibile scarcerazione di Marwan Barghuthi, uno dei leader della Seconda Intifada. “I nostri sforzi per liberare gli ostaggi procedono incessantemente – ha detto Netanyahu – Come ho già detto non accetteremo ogni accordo né a ogni prezzo. Molte cose che sono state dette nei media come se le avessimo accettate, ad esempio la liberazione dei terroristi, non le accettiamo”. E ha ribadito che Israele non metterà fine alla guerra fino “all’eliminazione di Hamas, il ritorno di tutti gli ostaggi e al raggiungimento dell’obiettivo di una Gaza che non rappresenti più una minaccia per Israele”.

Netanyahu ha dovuto rispondere anche sulla questione dei rapporti con gli Stati Uniti, dopo le dichiarazioni del ministro per la Sicurezza Nazionale, Itamar Ben Gvir, che accusa Joe Biden di inviare aiuti a Gaza e quindi, secondo lui, ad Hamas, auspicando un ritorno di Donald Trump. Dichiarazioni che rischiano di aumentare la distanza tra l’amministrazione americana e lo storico alleato in Medio Oriente, dopo gli scontri sulla necessità di una nuova tregua e dell’avvio di un dialogo che porti verso la soluzione dei due Stati. “Noi apprezziamo profondamente il sostegno che abbiamo ricevuto dall’amministrazione Biden sin dall’inizio della guerra – dice Netanyahu cercando di abbassare la tensione – Questo non significa che non abbiamo disaccordi, ma finora siamo riusciti a superarli con decisioni determinate e considerate. Voglio dirlo sulla base della mia esperienza, la chiave è sapere come navigare, dire sì quando è possibile, dire no quando è necessario. Non ho bisogno di aiuto per sapere come navigare nella nostra relazione con gli Stati Uniti e la comunità internazionale, difendendo i nostri interessi nazionali”.

La tensione interreligiosa, intanto, continua a crescere in Israele e non coinvolge solo le comunità ebraiche e musulmane. Due ebrei ortodossi hanno infatti sputato a fedeli cristiani, tra cui Nikodemus Schnabel, abate della Dormizione di Gerusalemme. I due, tra cui un minore di 17 anni, sono stati fermati dalla polizia. Le immagini diffuse da Wadie Abunassar, portavoce dell’Assemblea degli ordinari cattolici di Terra Santa, mostrano l’abate mentre viene importunato da alcuni giovani ortodossi che cercano poi di impedirgli di riprenderli con il suo cellulare: “Si è trattato di una chiara aggressione in seguito alla quale è necessario che noi adesso sentiamo una condanna forte e chiara dai leader politici e religiosi di Israele”. Secondo Abunassar, negli ultimi due anni episodi del genere si sono conclusi senza misure punitive per i responsabili.

Intanto la guerra a Gaza si spinge sempre più a sud e si appresta a travolgere definitivamente anche Rafah, città al confine con l’Egitto dalla quale passa la stragrande maggioranza degli aiuti per la popolazione e nella quale si è ammassata la quasi totalità dei rifugiati della Striscia. Un raid israeliano ha colpito un asilo dove vengono tenute le persone rimaste senza casa, uccidendo due bambini e provocando anche decine di feriti. Il tutto mentre nella Striscia il disastro umanitario assume dimensioni sempre più preoccupanti. Come scrive Unrwa su X, ormai “l’accesso all’acqua pulita e ai servizi igienico-sanitari è molto limitato per via degli incessanti bombardamenti. La crisi umanitaria, aggravata dalle limitate consegne di aiuti e dalla distruzione delle infrastrutture, mette migliaia di persone vulnerabili a rischio di malattie“.