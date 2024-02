Un centinaio di attivisti di un piccolo gruppo nazionalista hanno marciato ieri sera nel centro di Lisbona, in una rara manifestazione contro l’immigrazione e “l’islamizzazione dell’Europa”, a cinque settimane dalle elezioni legislative in cui l’estrema destra potrebbe fare un nuovo passo avanti. Dietro striscioni che proclamavano “Portogallo ai portoghesi” e “stop all’Islam”, con torce e fumogeni in mano, i militanti hanno marciato attraverso il quartiere alla moda del Chiado sotto lo sguardo dei turisti, sorvegliati da un grande corpo di polizia che li separava dai passanti.