Giorgia Meloni parla dei fondi di sviluppo e coesione, rispondendo a distanza alle polemiche sollevate da mesi dal governatore della Campania Vincenzo De Luca. “Nella vecchia programmazione su 126 miliardi disponibili ne sono stati spesi 46, non ce lo possiamo permettere. Abbiamo fatto un lavoro di ricognizione, abbiamo varato un decreto sud che riorganizza questi fondi, abbiamo istituito gli accordi di coesione nei quali si distribuiscono i soldi sulla base di proposte condivise tra stato e regioni. Dove ci sono lungaggini noi possiamo intervenire con poteri sostituivi. In Italia si smette di non spendere risorse che sono disponibili”.