“Credo di dover rispondere ad una osservazione fatta in Val d’Aosta dalla premier perché è una considerazione che continuano a ripetere, in maniera insopportabilmente demagogica. Ha detto di passaggio la Meloni che bisogna fare in modo che i fondi che arrivano vengano messi a terra. Allora io invito anche l’onorevole Meloni, se troverà il tempo fra una sfilata di moda e l’altra, a fare un dibattito pubblico sui temi dei fondi europei e della spesa dei fondi europei. Ho già sfidato il ministro Fitto con le sue stupidaggini a proposito dei fondi europei. Il ministro Filippo va’ scappando. Vediamo se scappa pure la Presidente del Consiglio. Vorrei però diffidare tutti quanti dal farla finita con questa vergognosa campagna demagogica che riguarda la capacità di spesa dei fondi europei” lo ha detto il presidente della Campania Vicenzo De Luca, nella sua diretta settimanale.