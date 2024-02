Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha vinto le primarie presidenziali democratiche in South Carolina. Una vittoria schiacciante che era attesa dagli esperti. Ha infatti ottenuto il 96,6% dei voti sul 40% di quelli scrutinati, superando così con un ampio scarto gli altri candidati. La scrittrice Marianne Williamson ha ottenuto l’1,9% dei voti, mentre il deputato Dean Phillips l’1,4%.

“La posta in gioco in queste elezioni non potrebbe essere più alta”, ha commentato il presidente parlando delle elezioni di novembre. “Ci sono voci estremiste e pericolose al lavoro nel Paese, guidate da Donald Trump, che sono determinate a dividere il nostro Paese e riportarci indietro. Non possiamo permettere che questo avvenga”. Ricordando che nelle primarie del 2020 la sua vittoria in South Carolina, dopo i risultati non convincenti nelle precedenti primarie, ha fatto decollare la sua nomination, il presidente ha poi esortato i suoi elettori a “continuare ad andare avanti, a finire quello che abbiamo iniziato, insieme”.

“Il South Carolina ha parlato e non ho dubbi che ci abbia messo sulla strada per vincere di nuovo la presidenza” scrive il presidente in un post social su X. “Abbiamo fatto molta strada negli ultimi quattro anni, con l’America che ora ha l’economia più forte del mondo e l’inflazione più bassa di qualsiasi altra grande economia. Continuiamo ad andare avanti. Finiamo quello che abbiamo iniziato, insieme” conclude nel suo post il presidente.

Nelle precedenti primarie in New Hampshire, Biden non aveva ufficialmente partecipato, dopo che i democratici dello stato si erano ribellati al nuovo calendario, voluto proprio dal presidente, per mettere South Carolina e Nevada all’inizio della corsa delle primarie in segno di riconoscimento dell’elettorato afroamericano ed ispanico. Biden comunque aveva vinto anche in New Hampshire, perché gli elettori avevano scritto a mano il suo nome sulla scheda elettorale.