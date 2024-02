Sono impressionanti le immagini che arrivano dal centro e dal sud del Cile, il paese da giorni sta fronteggiando una vasta emergenza incendi. I roghi stanno devastando vate aree boschive del paese e hanno divorato già centinaia di abitazioni. Il numero di vittime sale di ora in ora e il conto supera già quota 50. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza lo scorso venerdì 2 febbraio e in varie località è stato imposto il coprifuoco alle 21, per consentire l’accesso dei rifornimenti di emergenza, in particolare del carburante.