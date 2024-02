Un gruppo di agricoltori in presidio a Orte ha tentato di bloccare il casello autostradale. Un cordone di polizia è andato incontro ai manifestanti dissuadendoli dall’azione. Gli agricoltori hanno poi scaricato due balle di fieno da un mezzo agricolo per bloccare la strada. I due fronti sono poi entrati in contatto nel tentativo di spingere le balle in opposte direzioni.