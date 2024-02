Un paziente arriva d’urgenza accusando dolori addominali, viene visitato e la tac evidenzia qualcosa di incredibile: una bambola matrioska di circa 15 cm spinta oltre l’ampolla rettale. Sembra una scena da Grey’s Anatomy, invece è quel che è accaduto nel pronto soccorso del Nuovo ospedale delle Apuane, a Massa.

La storia è stata raccontata dal Tirreno che parla di un gioco erotico finito male. La pratica, sicuramente poco convenzionale, ha fatto rischiare al paziente gravi conseguenze: l’operazione urgente, comunque, ha avuto un esito positivo, e per il paziente, di cui non sono state fornite generalità, non dovrebbero esserci conseguenze permanenti.

Il paziente è arrivato accompagnato in auto, senza l’ambulanza: al pronto soccorso ha dichiarato forti dolori addominali. Il medico di turno ha subito predisposto accertamenti e una tac ha evidenziato un corpo estraneo spinto oltre l’ampolla rettale. La sagoma non ha lasciato spazio a interpretazioni: si trattava di una bambola matrioska lunga circa 15 centimetri. Il paziente è stato così trasportato in emergenza nel reparto chirurgia dell’ospedale ed è stato operato con un’anestesia totale. Il rischio maggiore durante l’operazione era che l’oggetto potesse frammentarsi, ma per fortuna, l’intervento è andato bene.

Secondo quanto riporta il Tirreno il paziente non sarebbe subito andato in ospedale, forse con la speranza di poter risolvere in maniera naturale il problema.